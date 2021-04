Abel Pintos hizo un importante anuncio que sorprendió a sus fans

Abel Pintos comunicó una noticia a través de la red que sorprendió a sus fans. El cantante se anotó para terminar la escuela secundaria y reveló cuál es la primera materia que le toca cursar.

“Hoy arranco a estudiar para terminar el secundario. Es el primer paso de todo un camino nuevo que deseo recorrer en esta etapa de mi vida. Allá voy, con ilusión y voluntad”, escribió el músico en Twitter desatando una avalancha de likes y comentarios de felicitaiciones. En la imagen del posteo, Pintos contó que empezó esta nuevaq etapa con la asignatura Educación para la salud.

Entre los comentarios, su colega Emmanuel Horvilleur contó que él también debe algunas materias y que si hubiera sabido de su intención, lo hubiera acompañado. “¡Me hubieras dicho y me anotaba con vos! Que me faltan materias!!”, comentó el exintegrante de la banda Illya Kuryaki and the Valderramas. A lo que Abel respondió: “Estás a tiempo porque arranqué hoy nomás. Avisá y te paso la data. Súper simple. Abrazo!”.

De esta manera, el popular cantante da otro importante paso en su vida a meses de haber sido papá por primera vez junto a su pareja, Mora Calabrese.

Pintos comenzó a hacer música a los 11 años y, según contó hace un tiempo, a los 13 ya hacía giras por todo el país. “Viajaba mucho y me costaba asistir al colegio. Por eso fue también que empecé a rendir libre”, explicó el cantante hace un tiempo al ciclo radial Perros de la Calle (Metro). Por este motivo, comenzó a atrasarse y su éxito profesional lo llevó a abandonar por completo sus estudios. "En total, me quedó como un año repartido entre materias de cuarto y de quinto. Me queda muy poco realmente”, había detallado en esa oportunidad.