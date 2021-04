Ángel de Brito le frenó el carro a Yanina Latorre en vivo: "¿Te podés callar?"

En las últimas horas, Julia Mengolini se convirtió blanco de críticas por unos polémicos dichos: la periodista habló sobre el uso de la marihuana para calmar los dolores y molestias durante su embarazo. Muchos salieron a repudiar lo que dijo y generó gran polémica.

“¿Decimos la verdad? Yo fumé porro todo el embrazo”, expresó en su programa radial. “Si no hubiese sido por esa planta milagrosa me hubiese sentido para el o*** todo el embarazo, porque me resultó curativa”, añadió.

Y agregó al aire: "Hay un malestar propio del embarazo, que te sentís cansada con náuseas. Al segundo mes de sentirme mal y estar tirada en la cama, después de mucho estudio, de haber leído sobre el tema publicado, dije ‘esto no le puede hacer mal a Rita’. Le di dos secas y salió el sol. Fue inmediato el cambio y empecé a sentirme bien”.

Esta mañana, en el ciclo que conduce Ángel de Brito en eltrece, la comunicadora salió a hacer un descargo por todo lo ocurrido y Yanina Latorre la interrumpió constantemente durante su relato. Agotado, el conductor le pidió a su angelita que se callara a pesar de que se encontraba muteada.

Ángel le repetía a Mengolini que su mensaje había sido confuso, pero detrás de él se oían los gritos de Latorre intentando meter bocado. “¿Te podés callar Yanina? ¡Callate! Porque está con el micrófono apagado y sigue hablando aunque ustedes no lo escuchen”, le ordenó indignado.