La angustia de Eduardo Feinmann que sorprendió en las redes sociales

Eduardo Feinmann utilizó las redes sociales para expresar el dolor que todavía siente por la muerte de Jorge Cupeiro, leyenda del automovilismo. Compartiendo una foto de la revista Parabrisas Corsa, el conductor expuso sus sentimientos.

"Te extraño padre de la vida", escribió Feinmann en Twitter junto con la foto del deportista en la tapa de la revista y el título Cupeiro, un honbre Corsa. Su triunfo en General Pico.

"Se fue mi padre de la vida. Te adoro donde estés. Fuiste de lo más importante en mi vida. Te amaré siempre", escribió Eduardo el día de su muerte, evidenciando el estrecho y profundo vínculo que tenía con el expiloto.

Además, Cupeiro era también amigo íntimo de Baby Etchecopar, y padre de Silvina, quien hace cuatro años está en pareja con el conductor de A24.

“A Silvina la conocía de vista, y de hecho ella estaba casada, yo también. Nos encontramos hace tres años y diez meses en el barco de mi suegro comiendo, y después no nos separamos más. Es una mujer que me hace reír mucho, me levanta mucho, me divierte, y en uno de los peores momentos de mi vida, cuando estaba devastado con la pérdida de la mamá de mis hijos, me ayudó a salir del pozo. A Jorge lo conocía hace 30 años, era un tipo solidario y un amoroso amigo”, declaró Baby a Exitoína meses atrás.

Recordemos que Cupeiro fue un piloto de automovilismo argentino campeón de la Fórmula 1 Mecánica Argentina en 1971 y subcampeón de Turismo Carretera en 1965, que falleció el 10 de enero de 2021 a los 83 años de edad.

En los años 1960 se decía que ver conducir a Cupeiro era un atracción, y manejó diversos automóviles de distintas marcas y obtuvo 41 triunfos entre 1960 y 1971. En Turismo Carretera corrió con el revolucionario Chevitu, el Trueno Sprint y una Liebre III, entre otros. Se retiró tras la temporada 1977 de TC, conduciendo un Dodge GTX, y fue presidente honorario de la Asociación Argentina de Volantes.