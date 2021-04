Jonatan Viale volvió a la televisión y dio impactantes detalles de la muerte de su padre

Tras regresar a su programa de radio, donde habló por primera vez de la muerte de su padre y las "señales" que lo conectan con él, Jonatan Viale volvió también este lunes a la tarde a su programa en LN+. En el pase con Eduardo Feinmann, el conductor de +Realidad se refirió al dolor que atraviesa tras el fallecimiento del legendario Mauro Viale.

“El viernes a la noche estaba haciendo el pase con Rossi y me manda un mensaje Alexis (mi cuñado). Tenía una catarata de mensajes. ‘Tu papá está con 39 de fiebre y echó a las enfermeras. Mi papá era así, fueron las ambulancias y las sacó cag...”, comentó Jonatan.

Luego agregó: “Fui el sábado a la mañana a su casa porque estaba saturando bajo. Con mi hermana le dijimos: ‘O te internás o dejás de ver a tus nietos’. Era una mentira, pero era una amenaza, porque no había manera. Mi hermana lloraba. Pusimos en alta voz a la jefa de la UTI de Los Arcos que le dijo: ’Si no se interna, puede tener un paro”. Le cayó la ficha y entendió. Todos me explicaban que esta porquería te afecta cognitivamente. Él estaba muy cansado. Creo que venía arrastrando el Covid. No fue la vacuna. Él venía mal. El viernes se arrastraba por las paredes”.

Joni además contó cómo lo vio a su papá al salir de su casa: “Se fue en una silla de ruedas. No era mi papá. Mi papá es gigante en todo sentido. Perdón que hable en presente, pero estamos haciendo el proceso. Cuando lo vi era otra cosa, estaba tomado por esa mierd... Estaba muy débil y creo que con mucho miedo. Logramos meterlo en la ambulancia. Le dije: ‘Me voy con vos ahí atrás’. Me fui con el auto. Entró a terapia de (el sanatorio) Los Arcos”, apuntó. Feinmann, entonces, le preguntó a su colega: “¿La última vez que lo viste fue en la ambulancia?”. “No lo había pensado, pero sí”, respondió Viale.

Jonatan contó que luego de que Mauro pase una noche en terapia intensiva, el domingo pudo pasar a sala común. “Había mejorado. Igual la tomografía no le había dado bien. Tenía los pulmones tomados, era una neumonía bilateral".

A continuación, Viale contó que su papá había mensajeado a sus cuatro nietos, a todos con mensajes de voz. “Y después no sabemos qué pasó”, dijo el periodista. “La última vez que lo mensajee fue a las cinco de la tarde del domingo y me puso: ‘Es difícil, Pa”. Me decía Pa, o Jonito. Es difícil. Y me llamaron de la clínica y me contaron lo que estaba pasando. Entró en un paro de golpe. Estaba saturando bien y tuvo una muerte súbita. Fue de la nada. De la nada. Estuvieron reanimándolo 30 minutos y no hubo caso”.

Finalmente, tras agradecer a sus colegas por el afecto que le brindaron, Jonatan Viale expresó: “Estoy todo el tiempo pensando en mi papá”.