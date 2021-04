Jonatan Viale volvió a la radio tras la muerte de Mauro y habló de las "señales" que lo conectan con él

Este lunes, Jonatan Viale volvió a su programa radial Pan y circo (Radio Rivadavia), tras ausentarse durante una semana por la muerte de su padre, Mauro Viale.

Recordemos que el legendario periodista falleció a los 73 años el pasado 11 de abril, tras dar positivo en coronavirus, y sufrir una complicación por una neumonía bilateral y una trombosis que le provocó un infarto masivo.

En el clásico pase con Baby Etchecopar, Jonatan habló sobre el dolor que atravesó. Con su voz entrecortada, el conductor expresó: “A mí lo único que se me ocurre decir es gracias. Les juro que estaba bien hasta hace unos minutos pero cuando se acercaba el aire se me empezó a cerrar la garganta, y es una angustia que no puedo evitar”.

Sobre el homenaje que el canal América le hizo a su padre, Viale comentó: “Le van a poner el nombre de mi papá al estudio de televisión y eso para mí es hermoso”, contó.

En un momento del pase, los periodistas también dialogaron sobre las “señales” que un familiar puede sentir cuando muere alguien querido. Jonatan aclaró que siempre fue escéptico a todas esas cuestiones, pero que esta semana cambió su percepción: “Yo soy un tipo super racional, pero me pasaron cosas que me hicieron sentirlo más cerca”. Luego confesó que su hijo, Romeo, de 4 años, le dijo algo que lo conmovió: “El otro día Romeo me empieza a decir: ‘Maradona, Maradona’. Y le pregunto qué me estaba queriendo decir; y enseguida me dice: ‘Maradona está con el babu’”.

El conductor admitió que se sintió desconcertado. “No sé cómo conectó eso, capaz alguna vez le nombramos a Maradona, pero no sé como llegó a esa conclusión. Soy cero metafísico, pero me pasó eso. No sé qué pasó en la última semana, pero (a mi papá) lo siento todo el tiempo”.