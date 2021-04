En medio del revuelo, Amalia Granata disparó contra Jorge Rial: "Es un sinvergüenza"

Días atrás se generó un gran revuelo mediático tras conocerse las nuevas medidas que Alberto Fernández y su equipo tomaron para frenar la segunda ola de contagios de covid-19 en el AMBA. Varias figuras del mundo del espectáculo se mostraron en contra de ellas y sobre todo criticaron la suspensión de las clases presenciales en los colegios.

Amalia Granata fue una de las que se mostró en desacuerdo con el Presidente. "Nunca va a entender lo que esto hace en la salud mental de los chicos. No tiene idea de lo que es alguien que trabaje y no tenga con quien dejar a los chicos. No tiene idea lo que es llevar adelante un negocio o emprendimiento. No tiene idea, ni empatía, de lo que piensa el pueblo", redactó la diputada en su cuenta de Twitter.

Además, la mediática difundió un audio que le envió su hija Uma, fruto de su relación con Cristian Fabbiani para dejar en evidencia la angustia que le generó la medida a la adolescente. "Mamá acaban de decir que las clases se suspenden el lunes dos semanas y vuelve todo virtual de vuelta. Y no se puede circular de las ocho a las seis de la mañana. Mamá, ¿por qué siempre a mí?", le expresó su hija.

En la última emisión del ciclo radial Polino Auténtico, Yanina Latorre le contó a su compañera que Jorge Rial "la había destrozado" por su postura en el tema. Ante esto, Granata no se quedó callada y disparó contra el periodista. "¡Ese sinvergüenza! ¿Y de qué querés que hable? ¿De sus hijas? ¿Por qué no habla de lo que es él como padre? ¡De su comportamiento como padre!", expresó al aire.

Y a continuación se refirió a TV Nostra, el nuevo ciclo del comunicador en América TV. "Es un fracaso, un punto hace. Lo de él es a la tarde contando chimentos, no a la noche haciéndose el político. Siempre fracasó cuando fue a la noche", señaló.