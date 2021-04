Pampita habló del nuevo novio de Nicole Neumann y Yanina Latorre sumó un llamativo dato del galán

Desde hace algún tiempo, corre el rumor de que Nicole Neumann está en una relación con Luciano Vitori. Y en medio de especulaciones y algunas imágenes en las que aparecen juntos, Carolina Pampita Ardohain opinó sobre el galán en cuestión.“

“Este rumor viene de hace tiempo. Capaz es un amigo, o algo que no quieran blanquear. Nicole dijo que no iba a hablar más de sus relaciones. Le voy a preguntar a Luciano. Es un gran empresario. Quiero mucho a ese equipo. Me gusta para Nicole, no la conozco en la intimidad, pero él es trabajador”, enfatizó Pampita.

Recordemos que durante la semana, Neumann fue vista en plena cena romántica con quien sería su nuevo novio. Muchos afirman que la modelo empezó el año pasado esta relación a escondidas con Vitori.

Por su parte, en Los ángeles de la mañana (El Trece), Yanina Latorre también se refirió al joven empresario. "Desde el año pasado que se venían mirando. Ella no lo negaba, se hacía la boba. Juariu había empezado con una de esas investigaciones que muestra que los dos están en le mismo lugar porque se ve la misma mesa o el mismo decorado. Estuvieron en el Tigre”, enfatizó la panelista.

Luego, Yanina agregó un llamativo dato sobre VitorI. “Estamos hablando de Nicole Neumann que está con el señor, medio cholulo, no tan conocido, modelo, muy fachero. Intentó ser modelo, ahora es limpia alfombras. A mí me limpió la alfombra”, contó la integrante de LAM..