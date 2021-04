La llamativa respuesta de Eduardo Feinmann luego de que lo traten de gorila y excremento

Es habitual que a Eduardo Feinmann lo increpen con fuertes memes armados a partir de imágenes editadas. En esta oportunidad, el conductor compartió u reclamo de una trabajadora de la salud pidiéndole al presidente Alberto Fernández que “deje de destratar a los argentinos”, y a partir de ahí un usuario lo cruzó fuerte en la red.

“Ustedes son los autores de estos monstruos de personas. No creo que esta 'señora' sea enfermera, este es otro sucio truco de la opo genocida que tenemos”, le dijeron al periodista a quien representaron con una foto de su rostro en el cuerpo de un gorila. Lejos de mostrarse irritado, Feinmann respondió distendido y con ironía: “¡Gracias por el mensaje! Me encanto la foto”.

Más tarde, cuando el periodista compartió una noticia sobre un nuevo aumento de combustibles y la inflación del mes de marzo, recibió otra imagen que lo tenía a él como figura de un camión cisterna junto con sus colegas Jonatan Viale y Alfredo Leuco. “Delivery de mier...”, reza el meme en cuestión. Nuevamente, Feinmann respondió sin irritarse: “Jajajajaja, ¡muy bueno!”.

En una entrevista que le brindó a Exitoína meses atrás, el conductor se refirió a la política que tiene sobre los comentarios agresivos que le hacen en la red. “Me les río. La verdad es esa, me divierten esas cosas y me les río. A los que critican de manera constructiva les contesto bien o les pongo un 'me gusta', pero en las redes no debato. Twitter es la única red social que uso y no tengo tiempo para tanto, tengo 3 horas en tele y 3 horas en radio, sumado a que hay que prepararlas en el resto del tiempo”, enfatizó en el periodista en diálogo con el mencionado portal.