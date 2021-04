Fuerte declaración de Víctor Hugo Morales, internado por coronavirus: "Miro mi cuerpo y lo veo..."

Desde su internación, Víctor Hugo Morales habló este domingo en C5N sobre su estado de salud. “Paso a una sala general y esto puede implicar también un rápido retorno a casa en cinco días, una semana más. Mañana si Dios quiere salgo de la terapia intensiva”, anunció esperanzado el conductor.

Luego dio detalles de su cuadro. “Tuve una neumonía muy severa, de esas que te pueden perfectamente costar la vida. He tenido que consumir muchísimo oxígeno, todavía lo estoy haciendo”, explicó el periodista.

Además, Víctor Hugo habló de las alarmantes señales de deterioro causadas por el coronavirus. “Miro mi cuerpo y lo veo envejecido. Tengo que hacer una recuperación muy importante y pronto porque te tira para abajo. Ha sido una experiencia muy dolorosa y muy traumática”, aseguró.

Hace un par de días, precisamente el viernes, el periodista decidió adelantar su regreso a la radio para apoyar las restricciones a la circulación y el cierre de escuelas decretado por el presidente Alberto Fernández para el AMBA. “No se imaginan el gusto que me da saludarlos. Aún estoy con esta cánula que tengo en la nariz, que es lo que me da un poco más de oxígeno por los problemas que he tenido”, comentó el conductor.

En ese editorial, el periodista se refirió al apagón mediático que sufrió Axel Kicillof cuando habló sobre el impacto de la segunda ola de Covid en Buenos Aires “En vez de escuchar a una persona que estaba explicando de la mejor manera dónde estamos parados, ellos huyeron de la información y de la responsabilidad y fueron a buscar roña. Nos quieren hacer sentir estúpidos. Todos los países del mundo están cerrando ante la segunda ola del coronavirus. El propio (Diego) Santilli había dicho que iban a tener que terminar con la presencialidad si venía la segunda ola”, enfatizó Víctor Hugo Morales.