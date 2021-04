Florencia Peña cautivó a todos con un body de red: "¿Vos qué querés?"

En las últimas horas, Florencia Peña compartió con sus cinco millones de seguidores de Instagram un atuendo íntimo y, sentada en su cama, se retrató con un sensual body de red color negro.

De esta manera, la conductora de Flor de Equipo decidió distenderse y estar en boca de todos por otro motivo. En su perfil de Instagram, desafió a la censura de la plataforma con una foto en la que viste una prenda de lencería de red. "Ahora que nos quedamos en casa, es buen momento para el delivery. Yo me pedí este vestidito... vos qué queres???", escribió en el epígrafe de la publicación. En la imagen, se puede ver a Peña sentada en una cama de piernas cruzadas, con un body negro escotado con detalles en encaje.

En pocas horas, la publicación de la actriz superó los 135 mil likes y recibió cientos de comentarios que destacaron tanto la prenda que lució como su figura.

Recordemos que esta semana, Peña atrajo la atención de los medios después de protagonizar un duro cruce con Amalia Granata y Pampita Ardohain por la suspensión de las clases presenciales. Es que tanto la diputada provincial como la modelo habían criticado las nuevas restricciones impuestas por el Gobierno. "Me parece que no tenemos que ser tan extremos y mirarnos el ombligo, tanto Amalia, como Pampita como yo tenemos posibilidades de que nuestros hijos los cuiden personas, nuestros hijos no tienen que ir a clases porque no tienen dónde quedarse", sostuvo la actriz.