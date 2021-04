Revelan qué pasará con los programas de Mauro Viale tras la muerte del conductor

Tras ser diagnosticado con una neumonía bilateral y luego de contraer coronavirus, el periodista Mauro Viale falleció el domingo pasado a los 73 años como consecuencia de un fallo súbito cardiovascular.

El legendario conductor estaba muy activo laboralmente. De lunes a viernes, en horario de 7 a 9, conducía La Pura Verdad, en Radio Colonia, AM 550. En las tardes de A24, de 15 a 18, llevaba adelante el noticiero Más Que Noticias. Y los domingos hacia El Gíglico de 9 a 12 en Radio Rivadavia y Mauro la pura verdad, de 15 a 20 en América y A24.

El domingo pasado, su coequiper Hernan Latcher lo reemplazó en Rivadavia, mientras que en América y en A24 Mariano Yezze y Mercedes Mendoza se hicieron cargo de la conducción. En tanto que durante esta semana, Lucas Mella lo suplantó en AM 550 Colonia.

Ahora, tanto las emisoras AM, como los canales de TV en los que trabajaba Viale debieron rearmar sus programaciones. Según informa Pablo Montagna en LA NACION, en lo que respecta a las radios, La Pura Verdad seguirá a diario de 7 a 9 con Lucas Mella y Florencia Verdaguer, por AM 550 Colonia. Por el lado de la AM 630 Rivadavia, hasta nuevo aviso -se cree que hasta mayo- El Gíglico estará a cargo de Alfredo Scoccimarro, exvocero de Cristina Kirchner.

En el caso de la pantalla chica, América y A24 seguirán los domingos con La pura verdad, con nuevo horario de 15 a 19, y la conducción de Mercedes Mendoza y Mariano Yezze. Con respecto la franja de 15 a 18, desde la sema próxima la misma se divira en dos. De 15 a 16.30, Marcela Pagano conducirá #PMenA24, acompañada por Martin Candalaft, Sofía Cinalli, Mariano Yezze y Pablo Winocur. La otra hora y media, de 16.30 a 18, quedará a cargo de Paulo Vilouta y Mercedes Mendoza, Liliana Caruso, Lucio di Matteo y demás excompañeros de Mauro Viale.