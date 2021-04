La furia de Alex Caniggia tras ser detenido por transitar fuera del horario permitido

Alex Caniggia protagonizó un nuevo conflicto con la ley. El mediático se encontraba transitando pasada la media noche en su auto junto a un amigo y fue detenido en un control policial. "Me quieren meter preso", declaró en sus redes sociales.

El participante de Masterchef Celebrity compartió algunas historias para mostrarle a sus seguidores lo que estaba pasando. "Con mi facha no me dejan circular a las 00 horas, volviendo de mi trabajo me quieren meter preso. Vení a buscarme", escribió, arrobando a su abogado, Alejandro Cipolla. En el video se lo puede ver a Alex mostrando a varios policías junto a las ventanillas de su auto.

Tras más de tres horas detenidos en una comisaría, Caniggia anunció que todo resultó bien. "Bueno, pana. Salimos de la comisaría después de tres horas", dijo el mediático en sus historias. Abajo, escribió: "Salimos gracias a mi boga, el 1 #sape".

Según contó el mediático a su entorno, habría estado volviendo a su casa luego de rodar un nuevo episodio del reality culinario de Telefe.

Además, el mediático se mostró en desacuerdo con las nuevas restricciones por la pandemia. Sin embargo, le recordó a sus seguidores que es importante tomar los cuidados necesarios para evitar el contagio. "¿Qué onda? No me hinchés con esto de la fase 1, Alberto, eh. ¡La fase 1 no va! No va, hay que laburar", dijo en sus redes. Luego, agregó: "Para aquellos que van al boliche y se hacen los verg… ¡Hay un virus, cara de verg…! La conch… de la lora, cuídense, bolu… ¿Qué se piensan? ¿Qué es un boliche? ¡No, no y no!", concluyó a los gritos.