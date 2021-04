Jey Mammon padeció la "mala onda" de Luciano Castro con un áspero ida y vuelta

Luciano Castro y Gonzalo Heredia estuvieron como invitados este martes en Los Mammones (America), y en la red la presencia de Castro fue tendencia ya que en varios momentos se mostró un tanto desganado de estar en el late night show que conduce Jey Mammon.

Entre quejas por el horario del programa y constantes momentos de tensión, como el que se produjo pasada la primera media hora de la entrevista cuando el actor, algo irritado por las preguntas, le preguntó al conductor: “¿Estás son las 24?”, preguntó Castro, haciendo referencia a un segmento del ciclo. El conductor le respondió con humor: “No, todavía no. ¿Qué lo ves, al programa, por YouTube? ¿Lo has visto alguna vez?”. Luciano respondió con un sincericidio: “La verdad que no, pero sé de qué se trata y sé que le va muy bien”.

Luego, Castro aclaró: “No, pero yo sé a dónde vengo, a dónde voy. ¡No soy tan boludo! Pero me sorprendió el horario, es muy tarde. Quiero que sepan que venimos de ensayar nosotros”.

Desde su cuenta de Twitter, el cantante Brian Lanzelotta se sumó a la gran cantidad de comentarios en la red. “Qué mala onda. Para qué vas a un programa si vas a estar de mala gana. Le está costando la nota a Jey Mammon. Una lástima que no disfruten de un lindo programa sin mala intención y que lo único que hace es tratar bien al invitado. Aguante Los Mammones”.

Sobre el final del programa, la dupla de actores invitados desistieron de participar del característico momento en el que el entrevistado interactúa con el conductor a través de canciones en el piano, y ese detalle hizo que usuarios en la red resaltaran el desgano de los artistas.