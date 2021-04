El Polaco no pudo contenerse al ver las imágenes de Barby Silenzi en ropa interior

Tras varias complicaciones en el terreno sentimental, Barby Silenzi y El Polaco volvieron a darse otra oportunidad en el amor tras una breve separación en el mes de febrero.

"El Polaco es el gran amor de mi vida... Tenemos mucha química y mucha piel. Con él tengo todo. Yo siempre estoy feliz", había declarado la bailarina al sitio Ciudad luego de confirmarse la reconciliación con el cantante de cumba y padre de su segunda hija, Abril.

Continuando con su gran actividad en las redes sociales, este fin de semana Barby publicó una foto luciendo un sensual conjunto de ropa interior rojo, con el sutil pie de foto: "Viernes", y la pícara reacción del Polaco fue sumar varios emojis de fueguitos, dando a entender sin palabras lo que su pareja representa para él.

Recordemos que luego que Barby confesara en Intrusos que mantiene una pareja abierta con cantante de cumbia y que su "permitido" es Flor Peña, la bailarina mantuvo un divertido cara a cara con la actriz durante su participación en el programa Flor de equipo.

"Al Polaco lo dejo hacer todo con vos", disparó Silenzi. A lo que la conductora preguntó si esta idea fue consensuada por ambos. "La cosa es así. Él me dijo ‘no sabés lo que es Flor’ cuando te vio personalmente. Y yo le respondí ‘sí, la vi, ‘es una bomba y me encanta. ¿ves? Con ella sí me gusta, con ella te dejo y nos dejo hacer todo", agregó la invitada.