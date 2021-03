Nicole Neumann pidió ayuda a sus seguidores: "Es un asco, ya lo sé"

Luego de tanto tiempo de pandemia por el covid-19, finalmente se dio inicio a un nuevo ciclo lectivo. Y en medio de los posteos que hicieron varios famosos contando su experiencia con sus hijos, Nicole Neumann se sinceró en las redes sociales y pidió ayuda a sus seguidores.

"¿Alguien me puede decir de dónde salen los piojos?", fue la pregunta que lanzó la modelo en un video que subió a Instagram: "Y con esta cara de mística te lo digo esta pregunta tan profunda", agregó la mamá de Allegra, Indiana y Sienna en referencia al filtro con el que se la ve en la publicación.

"Arrancaron las clases y arrancan los piojos, me tuve que ‘despiojar’ hoy. ¡Yo no lo puedo creer, volví a la infancia!", continuó, junto a una encuesta para que los usuarios puedan contar si están sufriendo el mismo problema.

"Un asco, ya sé. Cosas de madre", escribió en la grabación con un emoji de una carita riéndose, buscándole el lado divertido a la situación.

Recordemos que la modelo fue noticia esta semana al referirse a la polémica tapa que protagonizó a los 12 años. "Empecé a los 12 como modelo, pero en realidad desde los 5 años ya había empezado a hacer comerciales, de muñecas, de autos", contó en una entrevista con Alejandro Fantino.

Fantino le preguntó si estuvo bien comenzar a trabajar a esa edad y la llevó para el lado del mito que hay sobre la exigencias de la mamá de Nicole.

"Esa tapa fue la que me catapultó, fue la que causó todo el escozor de si estaba bien que trabajara de tan chica, que los ratones, toda esta controversia (...) La sociedad lo aceptó, me contrataban y después yo quería trabajar. O sea, yo no lo vivía ni como un trabajo, pero yo lo quería hacer, a mí me divertía. Mi mamá incluso me quiso frenar porque no era normal. Pero como buena escorpiana cabeza dura en un momento le hinché tanto que me dijo ´bueno, está bien´", desmitificó la modelo.