Rocío Oliva rompió en llanto frente a cámaras tras ser interpelada por Claudia Villafañe

Este martes se vivió en televisión un tenso cruce entre la exesposa de Diego Maradona, Claudia Villafañe, y quien fue la última pareja del ídolo del fútbol, Rocío Oliva.

Una vez más en el centro de la escena, la panelista hizo su descargo frente a las cámaras de C5N, y rompió en llanto cuando le preguntaron por las críticas que recibe y la relación que tuvo con el Diez. Todo esto sucedió en el programa Minuto a Mintuo, donde Oliva se desempeña como panelista.

“¿Te estigmatizan? Estás apuntada como una de las culpables, no debe ser fácil”, lanzó su compañera de ciclo Luciana Rubinska. A lo que Oliva respondió con una emoción progresiva que derivó en lágrimas: “Más allá de que una parezca fuerte, eso duele. Yo siempre lo cuidé, duermo tranquilísima. Tengo mensajes y audios de él, si no, no hubiera estado tan enamorado como estaba. Creo que el tiempo acomoda todo”.

Tras una breve pausa y sin poder evitar el llanto, Rocío continuó: “No sabés lo gran persona que era Diego; tenía el corazón de oro. Yo no puedo decir nada de él. Conmigo, con mi familia, con sus amigos. A Diego le pedías algo, se lo sacaba y te lo daba. Le gustaba sacarse mil fotos con la gente; necesitaba permanentemente sentir cariño”.

Sobre las constantes críticas sobre el noviazgo de ella y Maradona, Oliva enfatizó: “Creo que el prejuicio conmigo es por ser 30 años más joven que él y ver que Diego me dio un buen pasar, buenas cosas. Diego me quería ver bien. Yo lo acompañé siete años y dejé todo; yo jugaba en River, dejé a mi hermanito que era bebé y a mi mamá y me fui con él”.

Y cerró con una categórica frase: “Yo fui la única mujer que se separó en buenos términos con Diego. En un momento pesó la edad, porque yo quería hacer otras cosas. No lo dejé porque me desenamoré, es que no podía hacer nada, y a veces amar tanto ahoga”.