Eduardo Feinmann, lapidario con Cristina Fernández: afirmó que por momentos la vio "desquiciada" en su declaración

Este jueves, en El Noticiero (LN+), Eduardo Feimann se refirió a la declaración de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante el tribunal en la causa conocida como “dólar futuro”. El conductor lanzó duros conceptos sobre la participación vía zoom de la funcionaria ante los jueces de la Cámara de Casación Federal.

“Resentida, perversa, por momentos desquiciada. Y en muchos momentos la vi acorralada a Cristina Fernández de Kirchner”, disparó filoso el periodista. Y agregó: “La causa es enclenque, livianita, pero yo esperaba una Cristina que diga: ‘Quiero ser sobreseída porque no hay pruebas’, pero no le importó. Intentó dar retos al tribunal y dar una clase, de historia, de economía, de Constitución y Justicia”.

Feinmann también enfatizó en un reclamo que realizó la expresidenta al tribunal. “En un momento dado, dijo Cristina: ‘Tuve que soportar un allanamiento el día que mi nieta cumplía años’. ¿Qué quiere, señora? ¿Que le pregunten en el tribunal cuáles son los días de cumpleaños de su parentesco? ¿Usted cree que la Justicia está pendiente del día de cumpleaños de su nieta?”.

Luego, en un tono más filoso, Feinmann siguió: “Mire, señora: hubiera sido honesta durante su gestión, y no tendría juicio de nada. Sin embargo, tiene once procesamientos y cinco pedidos de prisión. En un país serio, normal, usted estaría entre rejas con el traje a rayas. Usted le tiene que dar gracias a los jueces tibios de este país que usted esté sentada en el lugar donde está como vicepresidenta de la República. Y a usted no la absolvió la historia ni la absolvió el voto popular, a usted la tiene que absolver la justicia. Así funciona el sistema. Sé que no le gusta el sistema republicano, de división de poderes, democrático. Le encantaría manejar los tres poderes del Estado. Ya maneja dos. Ahora se tira contra la Justicia, que le falta manejar y gracias a Dios no puede”.

Y el conductor finalizó: Usted maneja el Poder Ejecutivo a través de Alberto (Fernández), su Jefe de Gabinete en un ratito de su Gobierno, que sigue siendo su jefe de Gabinete o su lobista político. Un funcionario más. De los que usted describió, uno de los funcionarios que no funcionan. El Presidente. Usted hoy se hizo la víctima. La verdad que el pueblo es víctima de su corrupción, no usted. Nosotros, los argentinos, tuvimos que soportar el vaciamiento y la destrucción de esta banda de facinerosos delincuentes y todavía tenemos que ver prácticamente en cadena nacional al alguien que a los gritos despotricaba y decía: ‘yo soy la víctima’. Es muy impresionante”.