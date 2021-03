Todos los detalles sobre "Obi-Wan Kenobi", la nueva serie de Star Wars

Obi-Wan Kenobi, la nueva serie de Disney+ protagonizada por Ewan McGregor como el icónico Maestro Jedi, comenzará a rodarse en abril, según anunció en su cuenta oficial el nuevo servicio de streaming de la productora del ratón.

La historia comenzará diez años después de los acontecimientos de Star Wars: Episodio III: La venganza de los Sith, en la que Kenobi sufrió su mayor derrota, la caída y la corrupción de su mejor amigo y aprendiz, Anakin Skywalker, que se convirtió en el malvado Lord Sith Darth Vader.

La serie la dirigirá Deborah Chow, quien ya estuvo al frente de dos episodios de la primera temporada de The Mandalorian, tendrá a McGregor junto a Hayden Christensen, quien repetirá su papel de Anakin Skywalker/Darth Vader que ya hizo en los episodios II y III de la segunda trilogía de George Lucas.

Los nuevos nombres del reparto anunciados ahora son Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie.

Recordemos que tras el éxito de The Mandalorian, la franquicia anunció que prepara otras tres ficciones, de la que solamente hay precisiones ampliadas para The Book of Boba Fett, que se estrenará en diciembre de 2021.

Las otras dos son Ahsoka, que protagonizará Rosario Dawson, y Rangers Of The New Republic, del que apenas han trascendido detalles, salvo que contará con la supervisión de los cineastas Jon Favreau y Dave Filoni.

Fuente: Télam