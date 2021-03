Coco Sily amenazó con "cag... a trompadas" a Fernando Iglesias y estalló la polémica

Este martes, Coco Sily en su programa radial amenazó con "cagar a trompadas" al diputado nacional Fernando Iglesias. "Mirá para todos los costados cuando salgas, porque si te cruzás conmigo, te voy a cagar bien a trompadas", lanzó el actor.

La polémica se generó cuando el funcionario dijo en Sesión de Diputados: "Estela de Carlotto pidiendo que Macri vaya preso ahora es un escándalo difícil de superar. No importa si se refiere a Macri o a quien fuera. Una representante de los derechos humanos no pide que se lo juzgue, no pide que haya un tribunal, pide que sin juicio y sin condena vaya preso". Y luego Iglesias increpó: "¿En qué te has convertido Estela? ¿Les suena esto de gente que va presa y es sancionada sin juicio y sin condena".

Al homologar a la referente de Abuelas de Plaza de Mayo con la dictadura, el actor lanzó el mencionado exabrupto en radio y estalló la polémica en Twitter, con opiniones a favor y en contra de los dichos de Sily.

El escándalo llegó a programas de televisión como Polémica en el Bar (América TV), donde Favio Azzaro defendió al artista y tildó al político de "provocador serial". Mientras que Chiche Gelblung enfatizó que Sily no puede usar la radio para emitir un mensaje violento. Además, Gelblung señaló: "Fernando Iglesias tiene razón. Primero Carlotto se abrazó con Macri durante cuatro años y ahora pide que vaya preso".