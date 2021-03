Emotivo: Karina Gao compartió la primera foto de regreso en casa junto a su familia

Tras un mes de internación por un cuadro complicado de coronavirus que derivó en una neumonía bilateral, la cocinera Karina Gao afortunadamente fue dada de alta, y para celebrarlo al llegar a su casa compartió un emotivo video en su cuenta de Instagram.

"Hoy exactamente 30 días de internación, y para mi sorpresa hoy es el mismísimo día de mi alta!! (bueno estrictamente hablando paso ahora a hospitalización domiciliaria... pero yaaa es otraaaaaa cosa!). ¡Estoy profundamente agradecida con el equipo medico de @sanatoriootamendi que me han salvado literal la vida y a todos los personales de la salud que me han cuidado tanto durante estos 30 días!", comentó en el epígrafe del video en el que se la ve saliendo de la clínica donde estuvo internada.



Luego agregó emocionada: "Siempre digo y lo reconfirmo que en Argentina somos afortunados porque tenemos a los mejores médicos profesionales con la mejor calidez humano. Ellos en este mes, se convirtieron en mi familia y soporte. ¡Gracias gracias gracias!. Este virus es solitario, te aísla, te aleja de tus seres queridos, te aísla del mundo, pero ¡nada de eso impidió que pueda recibir las energía positivas, rezos, y amor que he recibido de todos!! y lo recibí cada uno de lo que mandaron, gracias a ellos me desperté sintiendo amada".

Finalmente expresó: "El camino de la rehabilitación va a ser largo y lento, pero ya no estaré más sola:) tengo a mis 3 caballeros de escoltas y el #bebu3 que esta aprendiendo MUY bien de sus hermanos!. Hemos ganado esta batalla pero aun no la guerra. A no bajar los brazos! A seguir cuidándose! Cuídense".

Karina Gao había sido inducida a un coma el pasado 5 de febrero. Y fue la misma integrante de Flor de Equipo quien lo anunció a través de sus redes. Hoy tanto ella, como el bebé que espera, ya que está transitando su octavo mes de embarazo; se encuentran bien.