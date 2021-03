Nazarena Vélez rechazó a un codiciado cantante internacional

Si hay algo por lo que se la caracteriza a Nazarena Vélez es por no callarse nada. Esta mañana, estuvo como invitada en el programa que conduce Florencia Peña en la pantalla de Telefe y no tuvo problemas en hablar de todo y de todos al aire. Sin dudas, el momento que dejó a todos sin aliento fue cuando confesó que le dijo que "no" a un codiciado cantante internacional cuando era joven.

"¿A qué famoso rechazaste?", consultó la conductora en vivo. Fue entonces cuando Marcelo Polino brindó detalles que involucraban a un jugador de fútbol. “Le dejó la llave de un auto y ni siquiera un café tomó. Se la devolvió”, señaló el periodista. “Una tonta, hoy me regalás un auto y ni loca lo devuelvo. Vamos a salir de ahí porque es nacional”, dijo entre risas Vélez.

Lejos de evitar la pregunta, añadió: “Rechacé a Luis Miguel”. Todos quedaron estupefactos en el estudio y a ella no le quedó otra que contar la anécdota que la une al famoso cantante mexicano. "Fui de ‘larva’ a una cena porque me encantaba a nivel Dios. Yo tendría 22 años, fui con un enterito de jean y una remera con las fechas de su gira. Había unas potras en el Sheraton y yo así nomás vestida”, recordó.

“Me invito a la habitación, subí, tomamos un champagne y cuando me preguntó si tenía ganas de quedarme a dormir, le dije ‘no’. Nos dimos un beso sí, pero hasta ahí llegó, no me animé a más. Él era súper caballero, atento, un divino. Me puso a su chofer para llevarme a casa. Yo en ese momento vivía en Quilmes”, agregó.

Además, durante la entrevista, ante la insistencia de todos en el piso, Vélez aclaró a qué famosa no contrataría nuevamente. "Con Georgina (Barbarossa) no volvería a trabajar", lanzó.