El estrafalario vestido de Vicky Xipolitakis que impactó a todos

Vicky Xipolitakis no es una persona discreta a la hora de vestirse. Muchas veces sorprendió con sus jugados looks en televisión, pero ahora fue por más durante su participación en Minuto para ganar: La Griega eligió un diseño lleno de relojes.

"Volvió Vicky Xipolitakis y volvió con todos los relojes", la presentó Marley. "Sí, Minuto para ganar", explicó la rubia. Y agregó: "Estoy llena de minutos para que ganen un montón".

"¿Quién armó todo esto?", le consultó el conductor, a lo que ella respondió: "Una diseñadora, especial. Le dije: ‘Quiero todos minutos, minutos para ganar, así que estoy llena". "Es nuestra Lady Gaga, o Lady Gagá", acotó el papá de Mirko entre risas. La ex vedette contó cómo se hizo el particular diseño: "Está pegado, cocido en un vestido".

No es la primera vez que impacta con su vestuario. En 2017, la hermana de Stefy había decidido llevar a cabo una acción caritativa y regaló dinero en el subte de Nueva York con un método muy particular. "Como estaba viajando mucho y hacía mucho que no hacía una acción solidaria, dije: ‘La tengo que hacer en Nueva York’. Me fui al subte, que creo que es la parte más humilde. Me puse un traje lleno de dólares para que la gente agarre lo que necesitaba", explicó la vedette en el programa PH, podemos hablar.