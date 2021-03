Fuertes declaraciones de Soraya, la mejor amiga de Mariana Nannis: "Vivió 33 años un infierno"

Pocos días atrás, Mariana Nannis realizó fuertes declaraciones contra su ex pareja y padre de sus hijos, Claudio Paul Caniggia. La pelea entre los progenitores de Charlotte, Alex y Axel parece no tener fin y ahora, se suma un nuevo capítulo a la batalla que mantienen desde hace tiempo.

"Él tendría que estar preso porque yo tengo testigos de todas las veces que me pegó y abusó de mí. Segundo, hizo negocios ilícitos y tendría que estar preso y no lo tendrían ni que dejar salir del p*** país que es Argentina. Si yo no hubiera estado al lado suyo no hubiera jugado ni a las bolitas", indicó Nannis en una entrevista que le realizaron en Hay que ver por la pantalla de El Nueve.

Ahora, a propósito de sus dichos, quien salió a hablar fue Soraya, su mejor amiga. Al aire de Nosotros a la mañana, la mujer contó que ella presenció uno de los episodios de violencia de la pareja. "Yo estuve solamente una vez con ellos en el 93 en Miami y por eso me separé un tiempito de Mariana. Ella me llamaba acá a Suiza desde Marbella y yo escuchaba los gritos y las patadas a Mariana", señaló.

"Ella me llamaba muchas veces a la noche llorando y gritando. Yo le pedía que llame a la policía y escuchaba cómo golpeaban la puerta", reveló. "Yo vi una sola vez que le pegaba. En el 93 vi un abuso de él, la golpeaba. En ese momento le dije ‘Mariana, dejá esto", manifestó.

"Ella vivió 33 años un infierno. Él la envolvía. La gente psicópata hace eso. Ella tenía las valijas preparadas incluso antes de tener hijos y él se arrastraba pidiéndole que se quede y diciéndole que la amaba. Después cuando tuvo a los hijos, lo mismo. ‘¿Quién te va a agarrar? ¿Qué hombre te va a agarrar con tres hijos?’. La envolvía y por eso yo estuve unos años separada de ella, porque yo no estaba de acuerdo con eso", agregó.

Soraya también se explayó sobre la trágica muerte de Nélida, la mamá de Claudio Caniggia, a fines de los '90. "Cuando se suicidó la madre todos dijeron ‘fue Mariana Nannis’, pero en realidad, la madre de él era depresiva crónica. El hijo la negaba y, sobre todo, la familia de Mariana que no se por qué. Un día la madre no aguantó más y se tiró por el balcón", expresó.