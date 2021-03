Escandalosa denuncia de Luciana Salazar contra Martín Redrado: "Manipuló a una menor"

Hoy al medio día Ángel de Brito publicó una imagen en su cuenta de Twitter y desató la furia de Luciana Salazar. En el posteo se lo puede ver a Martín Redrado haciendo la cola para vacunarse contra el Covid-19 North Miami, Estados Unidos. El detalle que generó el fuerte desplante de Luli fue que economista estaba acompañado por una joven. "¡Miralo vos jugando con las mujeres y apretándome otra vez!", comentó la mediática.

Luego, agregó: "Lo mejor que me pudo haber pasado para sacarme de encima a semejante lacra de persona para siempre. Lo imperdonable es que manipuló a una menor. Juega con las mujeres de todas las edades. Este tipo no vale ni una lágrima. Hay testigos de todo".

Rápidamente, el conductor de Los ángeles de la mañana, por ElTrece, no dudó en consultarle: "No entiendo lo de ‘apretándome’". Y Luciana respondió: "La palabra fue ‘arreglamos todo o no arreglamos nada’". "Pensé que se habían arreglado cuando hablaste de ‘contacto estrecho estrecho’", comentó el periodista. "¡Yo jamás miento! Fue exactamente así. Las pruebas me avalan. El día domingo 10 de enero empezamos a salir y hay testigos. Desde ese lado yo estoy muy tranquila que siempre dije la verdad", respondió Salazar.

Cabe señalar que fue ella la que a través de sus historias de Instagram a principios de marzo confirmó que su ex había tenido contacto con ella y con su hija. Uno de sus seguidores le preguntó si había estado en La Florida con el economista. "Sí, él me invitó", contestó. Luego otro seguidor le preguntó si se había contagiado el Covid-19 de él. Y la respuesta fue sugestiva: "Calculo que sí, porque con él fue con el que tuve contacto estrecho, estrecho".

Finalmente, ante la pregunta lógica: "¿por qué seguís viéndote con Redrado después de todo el mal que te hizo?", la modelo aseguró: "Creo que se dio cuenta de muchas cosas que hizo mal y no las quiere volver a repetir. Y más estando Matilda en el medio".