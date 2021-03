Qué dijo Nicole Neumann sobre el supuesto romance con un piloto de TC

En este último tiempo, Nicole Neumann ha mantenido los detalles de su vida privada bajo reserva. Luego de separarse de Fabián Cubero, la modelo y conductora decidió no volver a hablar sobre su vida privada.

Nicole se ha limitado a dejar que los rumores de romances se multipliquen, y algunas veces no ha brindado desmentidas al respecto. Esta vez, la periodista Karina Iavícoli reveló en Nosotros a la mañana que la modelo está saliendo con el conocido piloto automovilístico José Manuel Urcera.

"Es un nuevo amor en la vida de Niki. No están en proceso de conocerse, ya se conocieron, ya cenaron. No le pondría título porque Nicole está viviendo un momento especial y relajado de su vida, pero los vieron juntos, están bien, iniciando una relación", afirmó Iavicoli.

Luego agregó detalles sobre el candidato: "Tiene alrededor de 30 años, es morocho y tiene mucha facha. No tiene hijos. Es argentino, de una provincia hermosa de este país. Es de una familia adinerada".

Ante las repercusiones de los rumores, Nicole salió a responder. "No tengo nada que contar", afirmó Neumann. "Dice ‘no tengo nada que contar’, no dice que no es cierto", cerró Karina.

Ante el silencio de la rubio en la televisión, el sitio Primicias Ya se comunicó con la panelista para hablar del presunto romance y ella afirmó: "Como siempre, no voy a hablar de mi vida personal".