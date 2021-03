Cansado de Cristina, Eduardo Feinmann planteó un nuevo nombre para Argentina

En un nuevo pase con Jonatan Viale en La Nación +, Eduardo Feinmann reveló que para él Argentina ya no es más Argentina, sino otro país con un nombre distinto como consecuencia de las acciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Cuando hablaban sobre la salida de la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo -considerada como una de las funcionarias más cercanas al presidente, Alberto Fernández, y que sería reemplazada por alguien más del riñón kirchnerista, Martín Soria- Feinmann respondió a una picante pregunta picante de Viale.

"¿Qué significa la llegada de Martín Soria? ¿Significa algo o la ministra verdadera es Cristina Fernández de Kirchner?", le preguntó el hijo de Mauro Viale.

"No. Para mi estamos viviendo en Cristilandia. Esto dejó de ser Argentina, esto es Cristilandia. Es el país de Cristina", respondió el periodista. Luego, agregó: "Ella arma, desarma, hace. Deshace, pone saca. Ella va a manejar todo lo que pueda manejar", argumentó, mostrándose firme en su postura contra la expresidenta.

"No le creo ni una sola palabra al presidente cuando ayer decía 'Cristina no me maneja, no, para nada'. No le creo ni una sola palabra", concluyó el exconductor de A24 en relación a los dichos de Fernández en una entrevista que le brindó a Gustavo Sylvestre en C5N.