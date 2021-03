Nicole Neumann sorprendió al revelar qué propuesta rechaza desde hace tres años

La movediza escena de la política argentina se caracteriza por incorporar figuras que vienen de una trayectoria completamente ajena. Así como recientemente Cinthia Fernández anunció que será candidata a diputada, ahora Nicole Neumann confesó que desde hace tres años rechaza la propuesta de sumarse a la agenda pública. Según la modelo, ha sido tentada por diferentes espacios, pero de momento ella prioriza continuar con su trabajo en los medios.

“Hace tres años me proponen hacer política, pero es algo que nunca me gustó. Y creo que en este país debe ser todavía más difícil ejercerla que en cualquier otro y no me gustaría meterme en ese campo”, comentó Nicole en diálogo con el programa Pasa Montagna, por Radio Rivadavia.

Ferviente militante de los derechos de los animales, la modelo no descarta participar en el programa Intratables como panelista cuando se aborden los temas de actualidad que ella domina. “Me gusta opinar y me gusta el debate, pero siempre desde un buen lugar. Soy muy cuidadosa con lo que digo, no porque no me maten en las redes, sino porque no tengo filtro. Lo que me parece lo digo y es la misma forma que me gusta que se manejen conmigo. Pero en el ambiente hay mucho panquequismo, mucho disfraz y a veces es mejor guardarse ciertas cosas, porque no importa qué digas, todos le buscan la connotación negativa”, agregó Neumann.

Por otro lado, la conductora esquivó la pregunta de si estaba o no saliendo con alguien. ”Yo no hablo de mi vida personal desde hace dos años y medio, nunca voy a decir nada; si estoy conociendo o no, si fui o si vine, nunca más. Siempre digo que amo el estado de enamoramiento, me encanta enamorarme, pero estoy más dura de enamorar que años atrás”, aclaró.

Consultada con respecto a la posibilidad de volver a ser madre, Nicole se mostró categórica: "Estoy re bien con mis tres niñas, para compartir la vida nomás”, cerrando así la posibilidad de dar a luz más hijos.