Murió Mary Wilson, cofundadora de The Supremes: la emotiva despedida de Diana Ross

Mary Wilson, legendaria cantante que cofundó The Supremes, murió repentinamente en su casa este lunes por la noche a los 76 años. La causa específica del fallecimiento todavía no se ha dado a conocer.

Las Supremes son figuras clave en la historia de la música ya que abrieron un camino para las artistas afroamericanas en la década de 1960. Con 12 singles en el número 1 del chart en Estados Unidos, Wilson, Diana Ross y Florence Ballard se convirtieron en íconos de toda una generación y en una de las bandas más influyentes de todos los tiempos.

"Acabo de despertarme con esta noticia. Me recuerda que cada día es un regalo, tengo tantos recuerdos maravillosos de nuestro tiempo juntos", expresó conmovida Ross en su cuenta de Twitter.

The Supremes fue síntesis de glamour en el territorio del pop y el soul. Clásicos como "Stop! In the Name of Love" , "Baby Love", "Come See About Me" y "Back in My Arms Again"; fueron los éxitos más representativos de este trío de mujeres.

Wilson fue la única integrante constante en una formación que cambiaba regularmente y trataba de encontrar su equilibrio tras la partida de Diana Ross.

Además, Mary Wilson publicó dos álbumes en solitario y se convirtió en una activista musical, luchando para impedir que grupos impostores adoptaran los nombres de grupos de los años 50 y 60. Wilson se mostró públicamente abierto a una reunión de las Supremes, y dijo al Hollywood Reporter el mes pasado: "Realmente depende de Diana".

El sábado, apenas dos días antes de su muerte, Wilson publicó un vídeo en YouTube en el que celebraba el Mes de la Historia Negra y el 60º aniversario del fichaje de las Supremes por la legendaria compañía discográfica Motown,