Lluvia de críticas recibe The Weeknd por su presentación en el Super Bowl LV

El cantante y compositor canadiense de 30 años, Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido en el mundo artístico como The Weeknd es conocido en la industria musical por sus temas “Blinding Lights2, “Call Out My Name”, “Starboy”, “The Hills”, “Can't Feel My Face”, gracias a estos éxitos han logrado cosechar un gran número de seguidores.

Debido al talento que posee The Weeknd fue convocado para deleitar a todos los espectadores del Super Bowl LV, el cual se llevó a cabo este 7 de febrero en el Buccaneers-Chiefs por final de temporada de la NFL.

El Super Bowl es un evento muy importante en el calendario de millones de estadounidenses. A pesar de que los espectadores acuden a este evento para ver quién se hace con el anillo, uno de los segmentos más importante de este evento es el medio tiempo, ya que todos suelen deleitarse con este Show.

The Weeknd fue el encargado de brindarle a todos entretenimiento musical en el descanso final de la NFL, el cantante canadiense había generado expectativas con su presentación, debido a las majestuosas presentaciones que se disfrutaron en el pasado. El cantante comenzó su presentación con uno de sus temas más conocidos “Starboy”, luego sorprendió a los 20 mil espectadores al interpretar estos siete temas “The Hills”, “Can’t Feel My Face”, “I Feel It Coming”, “Save Your Tears”, “Earned It”, “House Of Balloons” y “Blinding Lights”.

Este evento del Super Bowl LV no contó con la aprobación de los internautas y llovieron las críticas, ya que se han manifestado a través de Twitter dejando comentarios que indican que el artista designado para cumplir con el medio tiempo no se encontró a la altura de eventos pasados.