Preciosa: Kimberly Loaiza paralizó las redes al compartir una imagen de su pancita a pocos días de dar a luz

La actriz, youtuber y cantante Kimberly Loaiza ha ganado popularidad por compartir contenido muy elocuente a través de sus redes sociales, pues durante los últimos meses la youtuber ha dado mucho de qué hablar por la controversia que se creó por el nacimiento de su segundo hijo, actualmente se mantiene muy activa a través de las plataformas digitales mostrando su lado divertido ante sus 25.5 millones de seguidores en Instagram.

Durante los últimos días Kimberly ha compartido varias imágenes de la evolución de su pancita de embarazo según los datos que ha dejado en su perfil de Instagram todo apunta a que su segundo hijo aún no ha nacido, ya que en su última publicación deja un mensaje que indica lo siguiente, "Solo faltan días", esto quiere decir que se encuentra en la dulce espera de conocer a su nuevo bebé.

La imagen la cual se hace referencia tiene como único protagonista a Kimberly Loaiza el material se puede apreciar qué la cantante se encuentra en una etapa muy hermosa y lo compartió con todos sus seguidores, sin duda es una artista muy entregada a sus fans, y quiere compartir con ellos cada detalle de la evolución de esta nueva etapa de su vida.

En el carrusel de dos imágenes que publicó es su perfil oficial en Instagram se puede apreciar que Kimberly presume un outfit en color negro, el cual está compuesto por una braga tipo short ceñida a su figura, la misma permite ver el tamaño real de su pancita, mientras ella presume toda su belleza frente a las cámaras y sostiene un ramo de rosas en sus manos.

Esta publicación fue del agrado de todos sus seguidores, quienes no dudaron en dar like, a la publicación hasta el momento acumula 2.8 millones de "me gusta", y los comentarios positivos no se hicieron esperar: entre ellos destacan, “Aqui esperamos”, “Wow 🤩🤩🤩🤩 hermaaaana que perfección”, “chiquitooo hermosoo casi llega”, “Llegará una gran bendición a tu vida!”. “La espera esta por terminar 👶🏻 te esperamos hijo”, este fue el comentario con el que hace 5 días Kimberly compartió una imagen donde mostró su pancita de embarazo han descubierto en la imagen se puede apreciar que Juan de Dios Pantoja le daba un beso a su bebé.