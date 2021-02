Alarma: internaron a Cacho Fontana

Jorge “Cacho” Fontana fue internado de emergencia por una neumonía, según confirmó su hija Antonella a LA NACION. Recordemos que el conductor contrajo coronavirus en julio del año pasado y se recuperó en agosto, por lo que hasta el momento no hay noticias de que se trate de una reinfección del mencionado virus.

De hecho, Fontana se hizo un hisopado la semana pasada y el resultado dio negativo. En las próximas horas, se conocerá el resultado del parte médico y los detalles del cuadro respiratorio del ícono de la radio de 88 años.

Ángel de Brito comentó este jueves en Los Ángeles de la Mañana que la hija de Cacho le mandó el siguiente mensaje: “Ayer a la noche me avisaron que papá no estaba bien, fue la ambulancia, parece que era un principio de neumonía, pero que no requería internación”. Luego, el conductor de LAM acotó que Fontana efectivamente debió ser hospitalizado.

Cuando Cacho contrajo Covid-19 en julio del año pasado, lo internaron de manera preventivamente por su avanzada edad y tras un mes en el hospital, logró sobreponerse. El legendario conductor deseaba volver a trabajar en la radio, pero desde su entorno más cercano le aconsejó que no lo hiciera.

Es más, Fontana hasta había pensado una idea para regresar a la televisión. “Es lo único que quiero y es lo único que no me dejan. Yo tengo una idea para la televisión, ¿pero usted ve a un tipo de 88 años en la televisión? Tengo el armado para hacerlo de pie a cabeza. Pero si no, quiero seguir haciendo radio en Radio Nacional. Esto ahora se cortó y es otra vida a la que tenemos que acostumbrarnos”, comentó con el entusiasmo que lo caracteriza.