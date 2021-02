Adabel Guerrero sepultó a Moria Casán con durísimos comentarios

Adabel Guerrero fue eliminada de Cantando 2020 y más de una vez apuntó contra una de las miembros del jurado, Moria Casán. Furiosa, la bailarina comentó una y otra vez en La previa del Cantando que la pasó muy mal en el certamen por culpa de La One.

Y si bien el tiempo pasó, Adabel no olvida su enfrentamiento con Moria que, fiel a su estilo, jamás dudó en contestarle sin pelos en la lengua. De hecho, en diálogo con Implacables rememoró su paso por el show y liquidó a la jurado.

"No tengo una decisión tomada con respecto a Moria porque uno va cambiando a medida que pasa el tiempo. Lo que me pasó con ella es que provocó un antes y un después. La veo como una persona que a mí me agredió, fue muy injusta, poco mujer y muy machista", indicó.

Cuando le preguntaron por qué cree que Moria es así con ella, la bailarina explicó: "A ella le hubiese encantado ser hombre, te das cuenta por las declaraciones que hace. Por ejemplo, cuando andaba con el pendorcho ese que tenía en la mano y decía que era su falo. Si necesitás andar diciendo que tenés un falo en la mano, es porque no lo tenés ahí abajo. No hace falta saber demasiado de psicología para entenderlo. Ella agrede mucho a ciertas mujeres, con algunas tiene rechazo", concluyó.