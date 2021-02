Alejandro Fantino destruyó a Jonatan Viale en medio de la polémica con el canal América

Este lunes, Jonatan Viale celebró la buena performance de rating que tuvo en su debut en el canal La Nación+. El conductor además se lució con el esperado pase con Eduardo Feinmann.

Pero Viale desató polémica con los compañeros de su canal anterior (América), ya que en su cuenta de Twitter destacó que en la señal de La Nación puede trabajar en "libertad" y que se siente "cómodo, cuidado y respetado".

Tras ese mensaje, Jorge Rial salió con los tapones de punta y le señaló a Viale que "tuvo libertad" y lo acusó de comportarse como "divo".

Este martes, Alejandro Fantino se refirió al tuit y al chispazo con Rial. “No me voy a quedar con el cruce en sí, si es fuerte, vehemente o picante. Voy a tratar de no dejarme confundir por la forma y ver el fondo. El fondo a mí me duele, a mi me duele. Me duele viniendo de alguien con el que compartí muchos años en la radio. Era mi compañero de pase, con el que me llevo bien, con el que tengo una buena relación. Me parece que cuando tuitea esto, para festejar un triunfo que lo tiene bien merecido porque es un extraordinario periodista... Estoy hablando de Jonatan Viale, que comenzó conmigo en Radio Rivadavia”, remarcó el conductor de Fantino a la tarde.

Luego agregó filoso: “Tengo entendido que hay muchos colegas de este canal dolidos con Jonatan. Enojados, dolidos, golpeados”. A lo que el panelista Eduardo Battaglia respondió que se encuentra entre ellos. “Tuitea festejando, y bienvenido si le va bien, un rating que hizo en su nuevo proyecto y diciendo que 'ahora trabaja con libertad'”, señaló el relator de fútbol. Por su lado, Marcela Tauro arrmetió: “Está diciendo que su papá no trabajaría con libertad”.

Fantino siguió adelante con la crítica a su colega: “Estaría bueno que aclare esto. No se lo exijo porque no soy nadie para hacerlo, pero hay muchos compañeros trabajando acá. Primero habría que definir qué es la libertad. Nadie es libre en este mundo, solo alguno que decida vivir en una isla abasteciéndose. En este grupo va a laburar Viviana Canosa, sigue laburando el gran compañero Baby Etchecopar, labura Javier Calvo, director de Diario Perfil. ¿Ustedes creen que a este pibe le esbozan si puede decir algo o no? Labura Romina Manguel. Laburan extraordinarios periodistas. No me gustó, Jonatan, no está bueno”.

Y finalizó contundente: “No me pasó a mi, le pasó a varios en el Grupo. Hoy era el corrillo. '¿Qué le pasó a Jonatan? '¿Está bueno donde labura ahora y este canal era una mie...?'. El padre está acá al lado en un estudio”.