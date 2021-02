Picante: Diego Brancatelli ironizó sobre la lista falsa de vacunados VIP

Tiempo atrás, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires impulsó un plan para invitar a figuras mediáticas a aplicarse la vacuna de la Sputnik V que finalmente, no se llevó a cabo. La idea de este era concientizar sobre la importancia de inocularse. Desde que comenzó a circular esta idea, a la par se difundió en las redes un listado de "vacunación VIP de famosos".

Entre ellos se encontraba Diego Brancatelli y ahora, furioso, decidió ironizar sobre la situación en Twitter. "Circula una nueva lista de vacunados vip. Me resulta rara, dudo de su procedencia, pero como publican cualquier cosa...", redactó junto al listado en el que se puede ver algunos personajes animados que también, en teoría, se habrían vacunado. Allí figuran: el Perro Pluto, Batman, el caballito valiente, Spiderman, Mafalda, El mago con Dientes, Hijitus y Pinocho.

Posteriormente, Mariano Iúdica realizó un fuerte descargo sobre el asunto y el periodista no dudó en sumarse al reclamo. "Así que me vacune... mira vos. ¿Cuándo habrá sido?", escribió el conductor de Polémica en el bar seguido de una serie de exabruptos. En la lista que compartió el mediático figuran Felipe Solá, Sergio Massa, Marcelo Tinelli, Hugo Moyano, Gustavo Silvestre, entre otras figuras.

"Yo tampoco me vacuné y aparezco en la lista. Ni siquiera pusieron bien mi fecha de nacimiento", acotó Brancatelli al ver la publicación de Iúdica. "Lo peor... es que hay gente que les cree, que gente de m****", agregó el panelista de Intratables. Una de las usuarias quiso saber sobre la procedencia del listado y se lo consultó a Diego.

"No sé. Pero se nota que está armada de manera muy berreta. Lo peor no sé si es que hay mucha gente les cree, sino colegas que se agarran de ella, te escriben para saber que opinás, como si fuera cierto. O sea: si es falsa, ni se menciona", respondió indignado él.

También, el periodista expuso lo que le generó que su nombre apareciera en el listado falso. "Hoy recibí decenas de amenazas... 'Que me cuide, que me van a agarrar en la calle y c*** a trompadas... bajar los dientes, a matar...' Todo por redes, claro. No me asusta. A lo que voy es: fíjense todo lo que generan inventando, reenviando y difundiendo una LISTA FALSA DE VACUNADOS VIP", señaló en la red social del pajarito.