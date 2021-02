Eduardo Feinmann estalló contra el Gobierno y Carla Vizzotti: "Señora, no nos tome por idiotas"

Hace unos días, Eduardo Feinmann lanzó un filoso mensaje tras la escandalosa declaración del escritor Horacio Verbitsky en el marco del vacunatorio VIP. Ahora, este lunes en la tarde el conductor debutó en la señal LN+.

“Estoy asqueado de lo que hemos visto desde el viernes a esta parte. Indignado como usted en su casa, de tanta mentira y tanto relato. ¿Cuántas veces escuchamos las frases ‘el estado te cuida’, ‘lo importante es la salud’, que se impusieron desde que empezó la pandemia? Son mitómanos seriales, progres en el discursos y oligarcas en el poder. Si compramos vacunas, nos las ponemos nosotros primero”, arrancó filoso Feinmann en su comentario editorial frente a cámaras.

Luego agregó contundente: “Se la pone el presidente (la vacuna), se la pone la vicepresidente. Se la pone Zannini. Ginés te arma un vacunatorio VIP para que lo llamen por teléfono. ‘Venite al ministerio’, o ‘Hablá con Ginés’. Mientras tanto para usted, que debe tener 70, 80, 90 años y tiene terror a la pandemia hace un año, para usted todavía no hay. Faltan vacunas y las pocas que hay se las dan a los amigos del poder”.

Pero lo más contundente llegó cuando el periodista apuntó sus dardos hacia el oficialismo. “Los vi robarse 9 millones y meterlos en un convento, los vi contando dólares en la Rosadita de la coima de la obra pública, los vi pidiendo coimas a empresarios, pero nunca pensé que se iban a robar vacunas en medio de la pandemia. Si se roban vacunas va a morir gente . La que se puso Zannini no está en el brazo de una persona de 70, 80, 90, que se puede morir infectada dentro de un tiempo. La del padre o los suegros de Massa, bueno, ellos son mayores, pero hagan la cola, como cualquier hijo de vecino”.

Con resspecto a los responsables del vacunatorio VIP, Feinmann disparó: “Son unos miserables. Cada vacuna dada a un amigo de Ginés, de Cristina (Kirchner), de Alberto o vaya a saber de quién es una posible muerte de alguien que la necesitaba. Es indignante. Tiene que haber una fuerte condena ética y moral en Argentina por parte de la sociedad”.

A su vez, se mostró muy incrédulo frente a la chance de que nadie del Gobierno estuviera al tanto del bochornoso episodio. “¿Me van a venir con el cuento de que el presidente no sabía nada? ¿Tailhade no le contó a Cristina? ¿La señora Vizzotti no sabía nada? Señora, no nos tome por idiotas”.

Finalmente, con respecto al colega suyo que detonó el escándalo Feinmann ironizó: “Le dicen el perro a Verbitsky. Es la primera vez que veo que un perro no es el mejor amigo del hombre. Vendió al ministro Ginés y lo hizo eyectar”.