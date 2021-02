Una fuente cercana indicó la razón del divorcio de Kim Kardashian y Kanye West

Tras casi siete años de matrimonio la mediática pareja decidió ponerle punto final a su relación sentimental. La decisión habría sido tomada principalmente por Kim Kardashian. Hasta el momento la relación entre ambos es amistosa y mantienen en común la idea de conservar en resguardo a sus cuatro hijos fruto de su amor: North, Chicago, Psalm y Saint.

Los problemas matrimoniales entre Kim y Kanye West se incrementaron en los últimos meses, sobre todo tras las verborrágicas declaraciones privadas del norteamericano durante su campaña en búsqueda de la presidencia de los Estados Unidos en el 2020.

En las últimas horas, una fuente cercana brindó información sobre las razones del divorcio de Kardashian y el rapero estadounidense al sitio E Entertaiment. Al parecer no hay comunicación entre ambos protagonistas, excepto a través de asistentes o abogados. Aunque, aseguran que el intérprete de “Niggas in Paris” piensa dar lucha por reconquistar a su mujer, a pesar de que entiende la decisión que tomó.

Otra fuente indicó que una de las protagonistas de “Keeping Up with the Kardashians” se encuentra "definitivamente triste, pero confía en su decisión" de divorciarse de él, pero que sabe que es lo mejor para ella y su familia. "Se siente como si estuviera divorciada desde hace meses", compartió la fuente. "Ha pasado mucho tiempo y se siente aliviada de poder finalmente seguir adelante". Amplió la misma persona.

Hasta el momento, Kim Kardashian y Kanye West desean compartir la tenencia de sus hijos y con el tema de la división de bienes no habría problema ya que el matrimonio aparentemente posee un acuerdo prenupcial. Tras intentar la reconciliación la empresaria de 40 años habría tomado la decisión del divorcio, tras no notar cambios en su pareja y haber dilucidado que ellos tomaron distintos caminos.