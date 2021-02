Filtran los resultados de los estudios psiquiátricos del ex marido de Vicky Xipolitakis

Vicky Xipolitakis volvió a protagonizar una nueva polémica en relación a su conflictivo vínculo con su ex marido, Javier Naselli.

El sitio Primicias Ya, publicó la carta que la mediática le envió al l juez que lleva adelante su causa por alimentos contra su ex. Allí, Victoria cuenta que sus "ovarios dejaron de funcionar" como resultado del estrés producido por delicada situación.

"Sr juez, le quiero hablar de persona a persona, porque usted aparte de ser la ley es humano y tiene corazón como yo. Estoy pasando por un estrés bastante fuerte, poniéndome una coraza de mamá súper poderosa para que nada le llegue a mi hijo, lo logré, siempre con una sonrisa y mucho amor, pero por adentro sufro y acá están los resultados", comienza la carta.

Luego, confirmó una triste noticia sobre su salud: "Pensé que no me iba a pasar porque me siento una mujer fuerte, pero no soy un robot y reventé por dentro. Hoy me enteré de esta triste y shockeante noticia, que mis ovarios dejaron de funcionar y tampoco producen más óvulos por el estrés que vengo acumulando (tragando angustias e injusticias )", continúa.

Tras las repercusiones, el mismo medio reveló un nuevo capítulo del escándalo judicial por el que la mediática sigue peleando. Esta vez accedió en forma exclusiva a la revisión psicológica y psiquiátrica que se le hizo a Javier Naselli.