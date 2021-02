Danna Paola reveló que fue drogada por un grupo de hombres para intentar abusar de ella

Danna Paola contó una traumática experiencia que le tocó vivir. Y lo hizo para generar conciencia en sus millones de seguidores durante una entrevista en Youtube.

Recordemos que Danna lleva una carrera muy fructífera como cantante y en los últimos años ganó aun más popularidad en el mundo por protagonizar en Netflix la serie Elite que la catapultó a otro nivel de fama. Con 30 millones de seguidores en las redes, la artista mexicana abrió su corazón y contó un estremecedor hecho que le tocó vivir y que atentó contra su salud, a fin de llevar más consciencia entre sus seguidores y fanáticos.

Todo comenzó la artista salió a comer en Madrid con un amigo suyo. En el restaurante, la cantante tomó contacto con tres hombres desconocidos con los que empezó a tener una conversación. "De repente me dice uno de los hombres, '¿este era tu vaso, no?', y empiezo a hablar con él. Inmediatamente, me empecé a sentir mal, me empecé a marear, me empezó a dar sueño y dije me tengo que ir, estos 'weyes' empezaron a quererse sobrepasar de la situación", confesó, dejando claro lo expuesta que estaba frente a la intenciones de estos tres desconocidos.

Gracias a la ayuda de su amigo la cantante logró llegar a su casa, aunque horas después debió ser hospitalizada. "No me acuerdo cómo llegué a mi casa y terminé en el hospital", indicó.

Si bien no presentó complicaciones en su salud física y no pasó a mayores, Danna cerró con una reflexión para todos: "Es algo que tu mamá siempre te dice que no debes hacer y que siempre haces: 'no tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso, no te ligues a extraños en cualquier lugar'. Seamos conscientes que por más fuertes y más independientes que seamos no sabemos las intenciones de los otros".