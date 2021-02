La hija de Sylvester Stallone deslumbró con pequeño bikini

Desde hace un par de años atrás las hijas del conocido actor Sylvester Stallone están siendo cada vez más populares en las redes sociales y esto principalmente se debe a que poseen una belleza sumamente cautivadora que a diario cosechan más seguidores en todas partes del mundo. Además y gracias a esta gran figura son convocadas por diversos productos de belleza para que ellas mismas realicen promociones de sus productos.

Por su parte, un claro ejemplo de lo mencionado anteriormente, es la hija mayor del actor de Rocky llamada Shopia. Ella posee dos hermanas llamadas Sistine y Scarlet. Sin embargo junto a Sistine, poseen un programa de podcast llamado UNWAXED que es transmitido a través de las redes, y hasta tienen un propio perfil de Instagram, donde realizan y suben dichos trabajos audiovisuales.

Es tan grande la popularidad que poseen que cada vez que realizan una publicación sus seguidores reaccionan de manera inmediata con miles de likes y cientos de comentarios alabando a las hermosas rubias por sus llamativas siluetas y por todo lo que ellas mismas comparten.

En tanto que hace algunos días atrás la hija mayor del intérprete de "El demoledor" sorprendió a sus fanáticos en la famosa red de la camarita al presumir sus habilidades como pintora. Asimismo recordemos que hace un par de años atrás la bella rubia se recibió de licenciada en Comunicación y Periodismo por la Universidad del Sur de California.

Por otra parte hace algunas horas atrás fue tendencia en diversos portales de noticias del mundo del espectáculo ya que compartió en su perfil oficial de Instagram una serie de fotos donde se puede ver a Sophia lucir un pequeño bikini acostada en el jardín. Además lo que hace que sea una postal perfecta es que de fondo se ve un bellísimo mar. Por su parte a dicho posteo, la hija del talentoso artista, escribió el siguiente comentario: "All I need is Buster and my book" (Todo lo que necesito es Buster y mi libro).