El Dipy hizo una conmovedora declaración sobre una nueva etapa en su vida

Durante el 2020, El Dipy sorprendió a todos como portavoz del malestar en el que está sumida buena parte de la población en nuestro país. El popular músico se instaló fuertemente tanto en los medios como en las redes sociales con opiniones muy críticas hacia el gobierno de Alberto Fernández, aunque también manifestó su desacuerdo con la situación con la gestión de Juntos por el Cambio.

En este 2021, la agenda del artista estará más que ocupada ya que a su actividad en la música, se sumó un programa que conduce de lunes a viernes a la medianoche en Radio Rivadavia. Además, este miércoles el cantante anunció que terminará el secundario.

“¡Estoy muy feliz de contarles que en marzo empiezo a estudiar! Se me caen las lágrimas de la alegría que tengo. Gracias a ESBA por darme la posibilidad de terminar el secundario”, escribió en un mensaje en su cuenta de Twitter mencionando a la institución educativa Estudios Superiores de Buenos Aires.

Automáticamente, comenzaron a llover mensajes de felicitaciones y buenos augurios para la nueva etapa en la vida de El Dipy. “Gracias a ustedes amigos de las redes, que se ofrecieron para ayudarme siempre”. En poco tiempo, su posteo obtuvo más de 16.000 likes y miles de comentarios positivos.

El músico ya había revelado sus deseos de finalizar los estudios, que dejó inconclusos durante su adolescencia para trabajar y ayudar a su familia. “No sabes la alegría que me provoca leer esto. Vos no tenés una idea el ejemplo que estás dando a gente de tu edad. ¡Que tengas muchos éxitos!”, le escribió un seguidor.

A pesar de que en estos meses se habló de una posible candidatura política del cantante, lo cierto es que él ha optado por seguir comunicando a través de los medios y las redes, a la vez que se dedicará a completar una parte fundamental de sus estudios.