"Soy la gurú del amor": Mon Laferte dio consejos de amor y sorprendió a sus fans

El mes de febrero es el mes del amor, y por ende todo lo que se relaciona a esto cobra mayor relevancia entre las personas de todo el mundo que disfrutan de sus parejas, como así también de aquellas con las que sueñan con conocer a su media naranja. Por su parte, la cantante chilena Mon Laferte uso su gran popularidad y su experiencia en el amor para dar consejos a sus millones de seguidores en Instagram.

Hace algunas horas atrás la intérprete de la canción "Tu falta de querer" se convirtió en "gurú del amor", como se definió ella. Es por ello que sus fanáticos le escribían por mensajes privados sobre sus respectivos problemas y ella les daba su opinión sobre los mismos como así también un consejos de como continuar.

Uno de esos mensajes fue el siguiente consulta: "Tus canciones me hacen acordar a un ex enamorado, es malo que me ponga feliz?". A lo que Mon le respondió: "Nooo, por que va a ser malo estar feliz, el amor es algo que nos tiene que hacer felices ya sea con un ex, con una amistad, con nuestro actual, por ende no está mal que nos pongamos felices por acordarnos de nuestro ex".

En tanto que en otro de los mensajes que respondió la talentosa cantante radicada en México fue el que decía: "Siento que doy mucho y no recibo lo mismo. Lo quiero pero no sé qué hacer". Sobre esto la bella artista afirmó que "yo creo que lo único que nos queda es amar. No tenemos que dar esperando recibir, entonces disfruta mucho dando todo el amor que tengas".

Finalmente además de todos estos consejos, colgó en su perfil de Instagram una imagen de ella donde enseña con mucho orgullo sus canas y además afirma que a ella "les encanta. Las amo". Por su parte Mon Laferte es una de las cantantes que más ha crecido en toda América.