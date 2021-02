Yanina Latorre se refirió al estado de salud de su madre luego de su vacunación contra el covid-19

Después de un mes y medio de vacaciones, Yanina Latorre ya se encuentra nuevamente en Argentina y volvió más recargada que nunca. La panelista de LAM se tomó un tiempo para descansar en Miami y estando en el continente norteamericano aprovechó para que Dora, su mamá se vacunara contra el covid-19. La mediática compartió con mucha felicidad el gran momento en sus redes y muchos salieron a criticarla ferozmente.

Incluso, en la televisión estadounidense presentaron un informe sobre cómo se agotan rápidamente los turnos para la vacunación contra el virus y donde explicaron que no son los residentes quienes pueden acceder a ellos, sino los turistas. Allí la pusieron como ejemplo a Latorre.

El caso alcanzó una gran notoriedad en los medios y Francis Suárez, el alcalde de Miami, salió a opinar. "Yo estoy completamente en contra de turistas o extranjeros viniendo a vacunarse aquí, en la ciudad de Miami. Desafortunadamente, la ciudad no está administrando ninguna vacuna en este momento, ni tenemos vacuna", expresó el político.

Fiel a su estilo, ella no se quedó callada. "A los periodistas de acá de Telemundo que entendieron mal los perdono porque no me conocen, cuando lo hagan me van a amar. Si alguno de los que me ve tiene contacto con el alcalde de Miami me encantaría hablar con él. Que me hable, o si me pasan un contacto lo llamo y les explico todo. Y el alcalde me va a entender y amar porque él también un día vino acá", respondió en aquél entonces en una de sus historias de Instagram.

Ahora, desde su casa en Buenos Aires, se dedicó a responder preguntas de sus seguidores en la red social y uno de ellos le consultó sobre el estado de salud de su madre después de recibir la dosis. "Espléndida. Doris está mejor que nunca. Vacunada, descansada y feliz", aseguró ella en un video.

Y a continuación agregó: "Dora está en su casa. Vivimos un mes juntas. Hace mucho tiempo que no vivía tanto tiempo y tan pegada a Dora. La extraño".