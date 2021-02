Nicole Neumann volvió a disparar contra Ángel de Brito: "Todo tiene un límite"

La disputa mediática entre Nicole Neumann y Ángel de Brito continua sumando capítulos. En una reciente entrevista, la panelista de Nosotros a la Mañana fue categórica al señalar que el conductor de Los Ángeles a la Mañana superó los límites de las críticas y que ella debía ponerle un freno a la situación.

Luego de enviarle una carta documento al conductor de El Trece, la situación está lejos de mejorar. En diálogo con Intrusos, la rubia reflexionó acerca de la intimación remitida al periodista.

"Me parece que las cosas tienen un límite", sostuvo la modelo, luego de ser consultada sobre si le afectan las críticas del conductor. Y luego agregó: "Rafa (Rafael Cuneo Libarona, su abogado) también es mi amigo. A él no le gustó nada lo que leyó. Y le dije, bueno, vamos para adelante".

Finalmente, le consultaron a Nicole si aceptaría tomar un café con el jurado del Bailando (El Trece). Al respecto, la actriz respondió de un modo contundente. "Hay cosas que cuando se transcienden ciertos límites es porque ya te marca los valores y cómo se maneja una persona. Me parece que esas cosas, ya no cambian", afirmó, para luego añadir: "De todos modos, no sé. Nunca se sabe".

Recordemos que el viernes pasado, Nicole le envió una carta a documento al conductor de LAM por sus últimos dichos contra su persona. "Fechada el 5 de febrero, a través de su representante legal Rafael Cuneo Libarona, Nicole le mando una carta a documento a Ángel de Brito y le pidió que se retracte en 48 horas por reiteradas manifestaciones injuriosas lanzadas en contra suya", indicaron desde Intrusos, mostrando el documento que certifica que la modelo mandó a la figura de El Trece a la Justicia.