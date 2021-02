El nombre de "Tortuga Ninja" que Noelia Marzol le pondrá a su bebé

Noelia Marzol decidió revelar el nombre que llevará su primer hijo. La actriz, que está embarazada de 5 meses, lo contó en sus redes sociales con un mensaje enigmático.

A través de sus historias de Instagram, fue tirando algunas pistas. "Es de origen Italiano", advirtió. "Por algún motivo, algunos le van a poder decir "tortu" por ejemplo. Pero cariñosamente eh, nada de hacerle bullying a mi hijo por Dios".

Finalmente, publicó una foto del personaje de Tortuga Ninja que lleva una D en su cinturón para finalmente admitir que le pondrá Donatello.

Recordemos que a diferencia de otras mujeres durante sus embarazos, Marzol no frenó ninguna de sus actividades. La noticia le dio más fuerzas para continuar con su rutina y muchos la criticaron por ello. Por esta razón, en una reciente entrevista radial, decidió salir a hablar sobre quienes la señalan con el dedo y aprovechó a contar cómo atraviesa la dulce espera.

"Todavía hay gente que me critica. La mujer no se tiene que convertir en una ameba para cuidar su embarazo, salvo que la indicación médica sea que es un embarazo de riesgo", señaló al aire en La Once Diez.

"Me criticaban porque sigo bailando, pero todo eso está aprobado por mi médico. Y la realidad es que está mal culpar siempre a las madres por las pérdidas de los bebés, que además por lo general suelen ser errores genéticos por cuestiones de padre y madre, no errores de la mujer", indicó.

"Lo ideal sería seguir trabajando los nueves meses acomodando las coreografías a lo que me diga el médico y a lo que me permita la panza. Si no seguiré haciendo hasta donde se pueda", reveló la bailarina que se encuentra participando en la experiencia teatral dirigida por José María Muscari.