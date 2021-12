Eugenia Tobal abrió su corazón ante el dolor y contó cuál fue el peor momento de su vida

Detrás de cada persona, hay una gran historia por contar. Y así lo hizo Eugenia Tobal al hablar de su pasar por la tristeza, la angustia y ansiedad.

La actriz argentina está en pareja con Francisco García Ibar, con quien tiene una hija de dos años llamada Ema. Su llegada a este mundo se dio en un momento muy duro para Eugenia, ya que a los pocos días de dar a luz, sufrió la pérdida de su madre.

Entre tanta felicidad por el nacimiento de su hija, tan deseada por ambos, la vida le puso en el camino un gran desafío: seguir adelante, con la ausencia de la persona que la trajo al mundo y la acompañó durante todo el trayecto recorrido hasta ese día.

“Fue un camino difícil que me tocó atravesar, te lo digo y lloro” admitió Tobal. El dolor se hacía presente, pero debía estar fuerte para que su angustia no repercuta en la vida que Ema tiene aún por delante.

La mamá de la actriz luchó durante mucho tiempo contra una enfermedad, a la cual no pudo vencer. “Mamá todavía era muy joven para partir, pero luchó muchísimo contra una enfermedad. Fue muy contradictorio porque durante mi embarazo transitamos la vida y la muerte. Hoy Ema es la flor más hermosa que me pudo dar la vida” sentenció.

Sin poder evitar las lágrimas en sus ojos, Eugenia abrió su corazón y declaró: “La relación con mi madre estaba casi al borde de lo patológico, éramos muy unidas. La maternidad la planeé mucho con ella”. Y agregó: “Si no hubiese estado Ema, la muerte de mi madre me hubiera dejado tendida en la cama y no sé si eso era lo que ella quería. Como en aquel momento que me pasó algo duro y pude salir adelante, ahora también debía salir”

Tras esta historia de superación ante tanta tristeza, hoy Eugenia Tobal cuida y disfruta de su hija todos los días de su vida. En cuanto a sus proyectos laborales, saldrá de su rol de actriz para lanzarse como conductora de televisión del programa “Hogar Dulce Hogar” que será emitido por El Trece.