Revelan que Nicole Neumann está decidida a ser mamá con Manu Urcera

Nicole Neumann está totalmente convencida de que quiere arrancar el nuevo año con una gran noticia: ser mamá nuevamente. Esta vez, junto al piloto Manuel Urcera, su novio desde hace unos meses y el padre que se imagina para su futuro hijo.

Sí: la modelo quiere volver a cambiar pañales, mientras su ex, Fabián “Poroto” Cubero hará lo mismo con Mica Viciconte cuando nazca Luca en unos meses. Y si en un principio la rubia manifestó que las ganas estaban, pero que todavía no era el momento, ahora hay información muy seria que indicaría lo contrario.

Parece que Nicky tomó cartas en el asunto y empezó un tratamiento para poder festejar, muy pronto, la noticia del embarazo. Así lo anunciaron en Intrusos, donde se enteraron, y de muy buena fuente, el paso inicial que dio la modelo, el típico cuando una mujer quiere tener un bebé.

“¡Cómo se reproduce la gente!”, dijeron en la mesa del programa de América, cuando Adrián Pallares comentó las ganas de Nicole de darles un hermanito más a Indiana, Allegra y Sienna.

“Quiere ser mamá, sabemos que han emprendido el camino de la búsqueda, nos contaron cosas mucho más precisas, pero lo voy a decir así”, aseguró el conductor de Intrusos, con ciertos reparos para los detalles, por parecerle “muy invasivo contarlo”.

Josefina Pouso, con menos vueltas que su compañero, contó un detalle clave sobre esta búsqueda del embarazo. “Empezó a tomar ácido fólico y eso ya es una pauta”, indicó la panelista sobre el clásico consejo médico que se indica para propiciar el buen desarrollo de la gestación.

Cabe recordar que hace unas semanas, Nicole había comentado con el móvil de este programa sus ganas de ser mamá, aunque desmintió haber ido a una clínica de fertilización en Miami. “Vos habías dicho que si él te lo pedía, vos accederías a agrandar la familia”, le dijeron en esa oportunidad, y ella no lo negó.

“Sí obvio, él no tiene hijos, obviamente quiere y si quiero seguir agrandando esta familia, tengo que apostar a eso”, contestó, muy segura de sus elecciones. Y ahora, mientras los rumores de que hay un nuevo bebé en camino, hasta Cubero habló sobre el tema.

Recién llegado de sus vacaciones en Brasil, el ex de la modelo dijo en A la tarde: “Es tema de ella, yo no voy a hablar de la vida de ella. No tengo la cabeza en eso, vengo con mi familia de un viaje muy lindo y apunto a seguir disfrutando".