A casi una semana de anunciar que dio positivo de Covid-19, Jorge Rial revela la verdad sobre su salud

A casi una semana de anunciar que dio positivo de Covid-19, Jorge Rial volvió a irrumpir en la red para revelar la verdad sobre su salud tras algunas especulaciones sobre su situación.

“Sexto día de mi #COVID19. Las vacunas están haciendo lo suyo. Sin síntomas ni dolores. Cansancio lógico del aislamiento. Mi familia con un segundo test negativo. Estar vacunado nos protegió a todos. No hay que dudarlo. Poner el brazo es un acto de amor para vos y para todos” (SIC), escribió Jorge Rial a través de un mensaje en su cuent de Twitter.

Luego, en un tono más distendido el conductor agregó: “Mi aislamiento me llevó a ver muchos partidos de la Premier. En este sencillo pero no por eso menos emotivo acto, me confieso como hincha del @ManCityES (Manchester City)”.

El 22 de diciembre, Jorge Rial había informado a través de las redes sociales que el resultado de su test de coronavirus había sido positivo. "Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el Covid-19 no hace excepciones. Gracias a que estoy con vacunación completa transito con síntomas leves la enfermedad. La falta de olfato fue el alerta. ¡Por eso, sigan cuidándose y vacúnense! Por ustedes y los demás". En esos días, el periodista le expresó a un colega una desconsolada frase mientras transita aislado su cuadro.

Durante algún tiempo, el año pasado, Jorge Rial estuvo al frente de Intrusos (América) desde su casa para preservarse debido a que se encuentra dentro de la población de riesgo por sus coronarios y de hipertensión.

Más allá de los cuestionamientos del periodista hacia las personas que viajaron durante el año a vacunarse en el exterior, él mismo optó por la misma estrategia cundo en mayo admitió haber viajado a Estados Unidos para inocularse contra el Covid.