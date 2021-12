La desconsolada frase de Jorge Rial mientras transita aislado su cuadro de coronavirus

Mientras los casos de coronavirus aumentan cada día en nuestro país, la farándula no pudo escapar a esta nueva ola de la enfermedad que azota al mundo, y en esta oportunidad Jorge Rial expresó su preocupación con una desconsolada frase mientras transita aislado su cuadro de Covid-19.

Este jueves, Ángel de Brito comentó en Los ángeles de la mañana (El Trece) que dialogó con su colega. “Hablé con Jorge y me dijo ‘me siento bien, un poco cansado pero sin ningún otro síntoma. Las vacunas son claves y yo tengo la vacunación completa’”, detalló el líder de LAM mientras leía la conversación que tuvieron a través de mensajes de teléfono.

Luego, De Brito agregó la inquietante frase que le escribió Jorge Rial. “’Espero zafar. La radio, por ahora, no la voy a hacer. Me voy a dedicar a descansar’”, dijo el ex Intrusos (América).

Por otro lado, Rodigo Lussich también se comunicó con Rial este miércoles, minutos después de que el conductor anunciaraa que dio positivo en coronavirus. “Me lo confirmó Rial que se lo detectaron hoy a la mañana. Se ve que se hizo un hisopado rápido y que, como él mismo lo pone en su publicación, la alerta viene por la falta de olfato. Me dijo que Romina Pereiro dio negativo. Ella tuvo coranavirus el año pasado”, contó el actual conductor de Intrusos.