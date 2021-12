Yanina Latorre reveló quién fue su peor compañera en Los ángeles de la mañana

Pocos días atrás, Ángel de Brito lo anunció frente a las cámaras de eltrece. "LAM termina el 31 de diciembre, mucha gente está sorprendida pero es verdad", indicó al aire y agregó: "Hablé con Adrián Suar y con Pablo Codevilla, les quiero agradecer por todos estos años en los que el canal confió en mí y en el programa. Ellos fueron muy generosos pero es una decisión personal, mía, terminar el ciclo acá".

Y sobre todas las panelistas que transitaron por Los ángeles de la mañana, señaló: "Quiero agradecer a las 75 angelitas que pasaron por acá, fueron 1500 programas, 5 temporadas, tuvimos mucha competencia buena siempre, es algo único porque nos vamos haciendo un éxito y estamos muy orgullosos de este programa".

Si bien hubo muchas que estuvieron por un tiempo, hay otras que acompañaron al conductor durante todos estos años. Una de ellas es Yanina Latorre y ahora, en su despedida del ciclo, la comunicadora reveló quién fue su peor compañera en el programa y argumentó su postura.

"Mi peor compañera acá fue Nancy Pazos, nefasta", reconoció y detalló: "Porque es mentirosa, cizañera y le molesta cuando alguien es bueno en lo que hace. Te da vuelta, te doblega. Se había obsesionado con Taboada. Se hace la defensora de las mujeres y es una feminista mentirosa".

Yanina Latorre y Ángel De Brito

Fiel a su estilo, continuó: "Es una chica que no discute con fundamentos. Un día, no sé, hablábamos de las familias separadas y le dijo a Taboada qué hablaba si no tenía hijos. Con ese argumento nadie puede hablar de nada que no hace. A mí con lo de Diego me enloqueció, me decía cosas fuera de cámara, después se metió con Bartolomé Mitre. Es la peor compañera que tuve".