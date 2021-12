Los planes de Yanina Latorre tras su despedida de LAM

Yanina Latorre habló de su futuro tras su trascendental paso por LAM. Luego de que se confirmara la decisión de que el programa conducido por Ángel de Brito finalizará el próximo 31 de diciembre, al menos por la pantalla de El Trece, muchas dudas surgieron sobre cuál será el futuro de la panelista.

Fue durante el análisis que hicieron en el programa sobre los famosos elegidos para la mítica tapa de la revista Gente, que Ángel hizo un comentario sobre la ubicación de Yanina en la portada. "Estás entre Rodrigo Lussich y Adrián Pallares", comentó, a lo que ella respondió: "En el medio de los dos falsos. Me dijeron piropos divinos y después me mandaron videos de ellos diciendo que me dijeron mentiras. ¿Para qué me mentiste? Me hubieras dicho de todo en la cara", comentó.

"Se hacía el simpático, dijo que estaba en mi mejor momento y hasta me ofreció ir a ‘Intrusos’", disparó sobre Lussich. Ante la sorpresiva declaración, Ángel preguntó: "¿Te vas?", y Latorre respondió: "No, no iría ni disfrazada de mono, ni muerta ni suicidada. Soy mejor que todo lo que hay ahí entero. Todo lo que ellas hacen juntas, lo hago sola”.

Acto seguido, Pía Shaw agregó: "Yo quiero negar que me hayan llamado de ‘Intrusos’", mientras que Latorre acotó: "A mí no me llamaron, me lo ofrecieron en la gala de Gente con el tuit fresco de Ángel, recién calentito, sobre el fin de LAM".

Finalmente, Yanina aseguró que le preguntaron por cuánto dinero aceptaría ir al programa de chimentos de América, a lo que ella respondió: "Amor, no te alcanza ni para pagarme. Están repitiendo LAM con ese panel".